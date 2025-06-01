Российская делегация отправилась в Стамбул

Российские дипломаты вылетели в Турцию для участия во втором раунде переговоров с Украиной. Об этом сообщил RT .

Российская делегация будет участвовать во встрече в прежнем составе, ее возглавит помощник президента Владимир Мединский.

Официальный представитель МИД Мария Захарова добавила, что во встрече будут участвовать только две стороны, без посредников. Турция является хозяином переговорной площадки, но она не станет включаться в диалог по мирному урегулированию.

Главой группы украинских дипломатов станет министр обороны Рустем Умеров. Эту информацию подтвердил президент Владимир Зеленский. Он добавил, что также готовится встреча на самом высшем уровне.