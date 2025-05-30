МИД России отреагировал на слухи о новых посредниках на переговорах 2 июня

Захарова: речи о посредничестве в переговорах между РФ и Украиной не идет

Россия предложила возобновить прямые двусторонние переговоры с Украиной без участия третьих стран. Поэтому ничье посредничество, даже Турции, в этом процессе не рассматривается, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова. Ее заявление опубликовала пресс-служба министерства.

«Разумеется, мы глубоко признательны турецким друзьям за гостеприимство и создание ими как хозяевами переговорной площадки необходимых комфортных условий для работы. Однако о турецком или чьем-либо еще посредничестве речи не идет», — сказала она.

На фоне визита министра иностранных дел Турции Хакана Фидана в Киев, по словам Захаровой, появились спекуляции на тему необходимости дополнительных участников российско-украинских переговоров. Она заявила, что Россия «отфиксировала ремарки Кита Келлога», спецпосланника Белого дома, о присутствии в Стамбуле 2 июня официальных представителей США, Великобритании, Германии и Франции для неких четырехсторонних обсуждений. Но представитель МИД напомнила, что президент Владимир Путин предложил, а его американский коллега Дональд Трамп поддержал возобновление прямых двусторонних переговоров.

Ранее пресс-секретарь кремля Дмитрий Песков заявил, что Путин готов к трехсторонним контактам на высшем уровне. Однако для этого необходимо достичь результата на встрече делегаций России и Украины.