Стало известно состояние военкора Поддубного после ранения

«Россия 24»: Поддубный находится в стабильно тяжелом состоянии

Фото: РИА «Новости»

Состояние военного корреспондента ВГТРК Евгения Поддубного остается стабильно тяжелым. Об этом сообщил телеканал «Россия 24».

«Противопоказаний к перевозке не было, и сейчас столичные медики будут оказывать ему всю необходимую медицинскую помощь», — уточнил один из журналистов канала в эфире.

Ранее стало известно, что Поддубного продолжат лечить в одном из федеральных медицинских центров Москвы.

Военкор получил ранения накануне, 7 августа. Машину, в которой Поддубный ехал по Курской области, атаковал украинский беспилотник. В результате он получил черепно-мозговую травму, повреждения лицевого скелета и ожоги, но находится в сознании.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о покушении на убийство и воспрепятствовании журналистской деятельности.

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