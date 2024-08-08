Стало известно состояние военкора Поддубного после ранения

Состояние военного корреспондента ВГТРК Евгения Поддубного остается стабильно тяжелым. Об этом сообщил телеканал «Россия 24» .

«Противопоказаний к перевозке не было, и сейчас столичные медики будут оказывать ему всю необходимую медицинскую помощь», — уточнил один из журналистов канала в эфире.

Ранее стало известно, что Поддубного продолжат лечить в одном из федеральных медицинских центров Москвы.

Военкор получил ранения накануне, 7 августа. Машину, в которой Поддубный ехал по Курской области, атаковал украинский беспилотник. В результате он получил черепно-мозговую травму, повреждения лицевого скелета и ожоги, но находится в сознании.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о покушении на убийство и воспрепятствовании журналистской деятельности.