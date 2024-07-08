«Ни морали, ни этики». Украинский разведчик с угрозами требовал сжечь авиатехнику России

ФСБ: украинская разведка требовала от летчика ВКС России поджечь авиатехнику

Фото: Пресс-служба Минобороны

Украинская разведка, пытаясь угнать российский дальний бомбардировщик — носитель ядерного оружия, требовала от летчика ВКС России поджечь авиатехнику. Об этом сообщила пресс-служба ФСБ.

«Написал на Telegram как-то неизвестный. Ни морали, ни этики. Сразу начал с угроз в адрес моих близких родственников. Требовал поджечь авиационную технику», — уточнил российский летчик.

Мужчина, писавший военному, представился Павлом. Он даже не скрывал, что является представителем украинских спецслужб. Летчику он предложил угнать боевой самолет на территорию Украины.

«Но не просто самолет, а дальний бомбардировщик-ракетоносец, носитель ядерного оружия», — уточнил летчик.

За это военному обещали денежное вознаграждение — три миллиона долларов, а также сделать итальянское гражданство. От летчика также хотели получить данные о российских боевых воздушных судах, в том числе бортовые номера. Пресечение угона бомбардировщика помогло ВС России поразить аэродром ВСУ «Озерное».

Ранее российские силы ударили авиабомбами по месту совещания офицеров ВСУ. Погибли, предварительно, более 25 человек.

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