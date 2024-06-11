ФСБ установила причастность военной разведки Украины к теракту в «Крокусе»

ФСБ: удалось установить причастность разведки Украины к теракту в «Крокусе»

Фото: РИА «Новости»

Причастность украинской военной разведки к теракту в «Крокус Сити Холле» удалось точно установить. Об этом заявил глава ФСБ Александр Бортников на заседании Национального антитеррористического комитета. Видеофрагменты выступления представило Ura.ru.

«Украинские и западные спецслужбы расширяют круг возможных исполнителей, вербуемых для совершения в России резонансных преступлений, оказывают содействие в их подготовке и оснащении международным террористическим организациям. Показательным примером является установленная нами причастность военной разведки Украины к теракту в подмосковном „Крокус Сити Холле“», — констатировал Бортников.

О том, что ГУР Минобороны Украины имеет отношение к теракту, он сообщал и ранее, в мае, на заседании совета руководителей органов безопасности и спецслужб стран СНГ в Бишкеке. Глава ФСБ утверждал, что об этом «можно сказать с уверенностью».

Российские следователи давно получили доказательства связи террористов из «Крокуса» с украинскими националистами.

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