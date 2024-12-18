Стало известно предполагаемое имя задержанного по подозрению в убийстве Кириллова

Задержанный заявил, что украинские кураторы пообещали ему 100 тысяч долларов и гражданство европейской страны. В день убийства он заложил взрывное устройство в электросамокат рядом с жильем Кириллова на Рязанском проспекте.
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