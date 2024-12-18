Стало известно предполагаемое имя задержанного по подозрению в убийстве Кириллова

Задержанного по подозрению в убийстве генерал-лейтенанта начальника войск РХБЗ Игоря Кириллова зовут Ахмад К. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на анализ социальных сетей.

Журналисты установили, что изображение в профиле мужчины в соцсети схоже с подозреваемым на видео, распространенном ФСБ в среду. В частности, на кадрах совпадают родинки на лице.

В среду ФСБ и СК сообщили о задержании исполнителя, им оказался гражданин Узбекистана 1995 года рождения. Мужчина рассказал правоохранителям, что его завербовали украинские спецслужбы. В распоряжении 360.ru также появлялись личные кадры подозреваемого.

Задержанный заявил, что украинские кураторы пообещали ему 100 тысяч долларов и гражданство европейской страны. В день убийства он заложил взрывное устройство в электросамокат рядом с жильем Кириллова на Рязанском проспекте.