Российские войска в Харьковской области наносят удары исключительно по объектам, которые из гражданских превратили в военные. Об этом РИА «Новости» рассказал глава российской администрации региона Виталий Ганчев.

«Все эти объекты, если вчера еще и были гражданскими, то сегодня заселили туда нацтербатальоны. Они, естественно, подлежат денацификации, демилитаризации», — сообщил Ганчев.

Заявления украинских властей о том, что российские солдаты якобы разрушают критическую инфраструктуру — часть украинской пропаганды. Ганчев пояснил, что украинцам пытаются навязать идею, будто Россия борется с ними.

Ранее российские войска добились установления огневого контроля над линией обороны Вооруженных сил Украины у Харькова. ВС России взяли под контроль 880 квадратных километров территории в зоне проведения спецоперации. На ключевых участках в Харьковской области противник отступил на восемь-девять километров. Украинские власти объявили эвакуацию.