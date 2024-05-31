Российские войска добились огневого контроля над линией обороны ВСУ у Харькова

Ганчев: ВС России добились огневого контроля над обороной ВСУ у Харькова

Фото: РИА «Новости»

Российские подразделения заняли стратегические высоты рядом с населенным пунктом Липцы. Они добились огневого контроля прилегающей к Харькову линию обороны Вооруженных сил Украины. Об этом рассказал РИА «Новости» глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.

«Контроль занятых нашими войсками стратегических высот рядом с Липцами дает им возможность держать под огневым контролем и непосредственно уже прилегающую линию обороны к городу Харькову», — сказал он.

По его словам, контроль стратегических высот позволяет отслеживать все пути снабжения украинских боевиков. И именно там идет трасса, которая ведет в Белгородскую область, уточнил Ганчев.

Как сообщила Lenta.ru, российские войска взяли в котел боевиков ВСУ в Харьковской области. ВС РФ ударили по последнему мосту реки Волчья, по которому украинские военные пытались перебираться на другой берег.

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