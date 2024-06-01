Эвакуацию объявили под Харьковом на Украине

«Думка»: на Украине объявили эвакуацию на Золочевском направлении

Украинские власти объявили эвакуацию жителей на Золочевском направлении в Харьковской области. Об этом заявил начальник Золочевской поселковой военной администрации Виктор Коваленко, его слова передало издание «Думка».

Он допустил, что семьи с детьми из села Александровка и поселков Тимофеевка и Возрождевска могут принудительно эвакуировать.

Руководство населенных пунктов сообщит гражданам места для сбора. Коваленко отметил, что они получат финансовую помощь. Людей отправят к родственникам, знакомым и близким. Также вариантами для эвакуации станут Харьков и Львовская область.

Ранее глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что войска России заняли стратегические высоты рядом с населенным пунктом Липцы.