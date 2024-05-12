Стало известно о состоянии спасенных из-под завалов дома детей в Белгороде | 360°

Спецоперация 12 мая 2024, 14:12 Стало известно о состоянии спасенных из-под завалов дома детей в Белгороде Baza: из завалов подъезда Белгорода вытащили двухмесячного ребенка и подростка Настоящий Гладков / Telegram

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Работающие на месте разрушенного подъезда многоэтажки белгородские спасатели достали из-под завалов двухмесячного младенца и 16-летнего подростка. Детей передали врачам, которые оценили их состояние как тяжелое. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

Авторы уточнили, что младенец получил сотрясение мозга, множественные ожоги лица, шеи и легких, а также баротравму. У подростка врачи обнаружили открытую черепно-мозговую травму. Медики приступили к спасению детей.

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По данным МЧС, во время повторного обрушения подъезда травмы различной степени тяжести получили трое спасателей.

Общее число жильцов, которых достали из-под завалов, увеличилось до 16. Специалисты регулярно объявляют минуту тишины, чтобы услышать голоса выживших.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков уточнил, что общее количество пострадавших, по предварительным данным, составило 19 человек, из которых шесть отказались оставаться в больницах после госпитализации.

Он подтвердил, что врачи сейчас занимаются лечением двух детей. Погибших на месте обрушения пока не нашли.