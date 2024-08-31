Стало известно о состоянии раненных при атаке ВСУ белгородцев

Лечение после обстрела Белгорода украинскими боевиками потребовалось 37 жителям города, из которых 11 человек находятся в тяжелом состоянии. Как сообщили «Известия» , с таким заявлением выступил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

Он добавил, что среди получивших ранения — семеро детей.

«Лечение в стационарах Белгорода проходят 37 человек, пострадавших при обстреле города украинскими националистами. Состояние 11 пострадавших тяжелое, за жизни двоих из них борются врачи», — подчеркнул Кузнецов.

Представитель Минздрава добавил, что врачи готовят трех человек для эвакуации в Москву для продолжения лечения. Сейчас специалисты проводят телемедицинские консультации с сотрудниками федеральных центров.

Еще девять пострадавших в ходе обстрела, добавил Кузнецов, получили медицинскую помощь амбулаторно.

Белгород и прилегающие к нему населенные пункты оказались под массированным обстрелом со стороны украинских боевиков вечером 30 августа. Губернатор региона Вячеслав Гладков заявил, что для ударов по городу использовали снаряды реактивной системы залпового огня Vampire с кассетными боеприпасами. От полученных ранений умерли пять мирных жителей.

Следственный комитет России завел уголовное дело о теракте. Сейчас криминалисты устанавливают все обстоятельства атаки, а также причастных к ней лиц.