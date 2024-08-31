Украинские войска обстреляли Белгород из РСЗО Vampire

Боевики ВСУ в пятницу вечером нанесли удар по Белгороду и Белгородскому району кассетными боеприпасами из реактивной системы залпового огня Vampire. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.

«Уточненная информация о воздушной атаке: ВСУ использовали кассетные боеприпасы РСЗО Vampire», — написал он.

Гладков отмечал, что в результате атаки кровля и окна повреждены в двух многоэтажных домах, еще в одном здании пострадало остекление. В двух коммерческих и социальных объектах повреждены фасады и остекление. Осколки также задели девять автомобилей, возгорание травы произошло на окраине Белгорода, его оперативно ликвидировали.

Губернатор уточнил, что средства противовоздушной обороны на подлете к Белгороду сбили несколько воздушных целей. По последней информации, погибли пять человек и пострадали 46.

В субботу Следственный комитет по факту обстрела Белгорода завел уголовное дело о теракте.