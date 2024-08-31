СК завел уголовное дело после атаки ВСУ на Белгород

Следком возбудил уголовное дело о теракте после атаки ВСУ на Белгород

Следственный комитет России завел уголовное дело о теракте после атаки украинских военных на Белгород и Белгородский район, в результате которой погибли пять человек. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«В связи с террористической атакой ВФУ на город Белгород и Белгородский район заведено уголовное дело по статье „Террористический акт“», — заявили в СК.

В пресс-службе добавили, что в результате обстрела погибли пять мирных жителей, ранения получили не менее 46 человек, среди которых семь детей. Кроме того, пострадали объекты гражданской инфраструктуры.

СК установил лиц, которые причастны к обстрелам. Ведомство даст их действиям правовую оценку.

Вечером 30 августа глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что средства ПВО отработали над Белгородом и Белгородским районом и сбили несколько боеприпасов из РСЗО Vampire.