Подразделения группировки войск «Запад» освободили село Катериновка в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщило Минобороны России в ежедневной сводке .

Населенный пункт находится к западу от Дзержинска.

Подразделения группировки за сутки нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и бригаде территориальной обороны в ДНР и Харьковской области.

Противник потерял на этом участке фронта до 215 военнослужащих, три артиллерийских орудия, станцию радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов.

Накануне глава ДНР Денис Пушилин заявил, что самое упорное сопротивление украинские подразделения в республике оказывают в районах Дзержинска и Часова Яра, но из последнего российские военные их планомерно выдавливают.