Стало известно о подвиге мотострелков ВКС в боях в Курской области

РВ: мотострелки ВКС остановили попытку прорыва ВСУ к поселку Коренево

врио губернатора Курской области Алексей Смирнов
Фото: врио губернатора Курской области Алексей Смирнов

Мотострелковые части Воздушно-космических сил России остановили попытку прорыва украинских войск к райцентру Коренево Курской области. Об этом сообщил Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

«Храбрые мотострелки космических войск ВКС встали на пути наступающих специальных штурмовых сил врага, пытающегося прорваться в Коренево и далее к Рыльску», — сообщили авторы канала.

По их данным, противника удалось отбросить на исходные позиции.

Ранее Минобороны сообщило, что за прошедшие сутки украинские боевики потеряли до 400 боевиков и 32 единицы бронетехники.

Врио замгубернатора области Андрей Белостоцкий отметил, что продвижение ВСУ в регионе удалось остановить, боевики отступают.

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