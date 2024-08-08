Стало известно о подвиге мотострелков ВКС в боях в Курской области
РВ: мотострелки ВКС остановили попытку прорыва ВСУ к поселку Коренево
Мотострелковые части Воздушно-космических сил России остановили попытку прорыва украинских войск к райцентру Коренево Курской области. Об этом сообщил Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».
«Храбрые мотострелки космических войск ВКС встали на пути наступающих специальных штурмовых сил врага, пытающегося прорваться в Коренево и далее к Рыльску», — сообщили авторы канала.
По их данным, противника удалось отбросить на исходные позиции.
Ранее Минобороны сообщило, что за прошедшие сутки украинские боевики потеряли до 400 боевиков и 32 единицы бронетехники.
Врио замгубернатора области Андрей Белостоцкий отметил, что продвижение ВСУ в регионе удалось остановить, боевики отступают.