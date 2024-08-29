Стало известно о новом взрыве на нефтебазе в Ростовской области

Baza: на Глубокинской нефтебазе в Ростовской области произошел новый взрыв

Новый взрыв произошел на Глубокинской нефтебазе в Каменском районе Ростовской области. Около 23:00 произошла разгерметизация одного из трех горящих резервуаров, сообщил Telegram-канал Baza. В распоряжении 360.ru оказалось видео с места происшествия.

«Позже загорелся еще один, четвертый резервуар», — отметили в сообщении.

В настоящее время на месте ЧП работают более 200 пожарных.

Глубокинская нефтебаза загорелась днем, 28 августа, в Каменском районе Ростовской области. Пожар вспыхнул после прилетов украинских беспилотников. В результате атаки никто не пострадал.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщал, что возгорание произошло на топливном складе в Каменском районе, где расположена Глубокинская нефтебаза. Причиной возникновения огня власти назвали удар БПЛА ВСУ.

Специалисты МЧС больше недели не могут потушить пожар, охвативший топливный склад под Пролетарском. В ходе тушения различные травмы получили 42 сотрудника МЧС.