Число пострадавших из-за пожара на нефтебазе в Ростовской области увеличилось

В результате пожара, разгоревшегося из-за падения обломков БПЛА на нефтебазе в Пролетарске, пострадали 42 огнеборца. Об этом сообщил ТАСС .

Из-за беспилотников вспыхнуло дизельное топливо на промышленных складах. Во время ликвидации пожара пострадали 42 человека, 15 из них поместили в больницы.

На амбулаторном лечении находятся 27 пожарных, двоих поместили в медучреждения Пролетарского района Ростовской области. Семь человек проходят лечение в больницах Ростова-на-Дону и шесть — в Санкт-Петербурге.

В ликвидации пожара участвовали порядка 600 спасателей. Глава администрации Пролетарского района Валерий Горнич рассказал, что ЧП произошло из-за беспилотников ВСУ. Из-за обломков дронов возгорания возникли сразу в трех местах. По его словам, на объекте вспыхнули около 20 из 74 емкостей с дизтопливом, сообщил RT. Площадь пожара составила примерно 10 тысяч «квадратов».