Пожар на Глубокинской нефтебазе под Ростовом-на-Дону сняли на видео

Появились кадры пожара на Глубокинской нефтебазе после ударов дронов ВСУ

Глубокинская нефтебаза в Каменском районе Ростовской области загорелась после прилетов украинских дронов. В распоряжении 360.ru оказалось видео с места происшествия.

На опубликованных кадрах видно, что практически вся территория производственной площадки охвачена огнем, а в небо поднимается густой черный дым.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев уточнил, что пожар произошел на топливном складе в Каменском районе, где располагается Глубокинская нефтебаза. Причиной возникновения огня он назвал удар беспилотного летательного аппарата.

«Пострадавших нет. В тушении задействованы силы экстренного реагирования. Угроза распространения огня на жилые дома отсутствует», — добавил глава региона.

Глубокинская нефтебаза стала вторым полыхающим складом топлива в Ростовской области. Специалисты МЧС более недели не могут потушить пламя, охватившие топливный склад под Пролетарском.

Там пожар возник в ночь на 18 августа после ударов украинских беспилотников. В результате вспыхнули несколько цистерн с дизельным топливом. В ходе тушения травмы различной степени тяжести получили 42 сотрудника МЧС.

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