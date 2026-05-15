Россия вернула из украинского плена 205 бойцов

Минобороны: Россия и Украина обменялись пленными по формуле «205 на 205»

Россия и Украина 15 мая провели новый обмен пленными военнослужащими по схеме «205 на 205». Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

В настоящее время бойцы находятся на территории Белоруссии, где им оказывают необходимую медицинскую и психологическую помощь.

«Всех российских военнослужащие доставят в Российскую Федерацию для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны», — подчеркнули в пресс-службе.

При возвращении воинов из плена посреднические усилия гуманитарного характера оказали Объединенные Арабские Эмираты, заключили в ведомстве.

Посол МИД по особым поручениям Родион Мирошник отмечал, что украинская сторона возвращала несколько пленных в критическом состоянии. По словам дипломата, они находились между жизнью и смертью.

Кроме того, десятки человек были с ампутированными конечностями, с ними в настоящее время работают медики.