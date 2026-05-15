Украина вернула российской стороне несколько военнопленных, которые находились в критическом состоянии. Об этом РИА «Новости» заявил посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник.

По его словам, военнослужащие находились на грани жизни и смерти. Также дипломат подтвердил, что Россия во время последнего обмена получила десятки человек с ампутированными конечностями.

Он уточнил, что медики выяснят, что именно произошло с пленными.

«Это все потребует исследований, но многозначительно выглядит, когда несколько десятков военных, которые возвращаются по обмену, с серьезными ранениями и увечьями», — добавил Мирошник.

Ранее он подтвердил, что боевики ВСУ пытают российских военных, опираясь на опыт войн в Афганистане и Ираке. Он не исключил, что новые методы издевательств появились в арсенале украинской армии с подачи иностранных кураторов. На это указывает тот факт, что военнопленных топят и сажают на электрические стулья.