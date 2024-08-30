Стало известно о критических масштабах дезертирства в ВСУ

Полянский: дезертирство в рядах ВСУ достигло невообразимых масштабов

Фото: РИА «Новости»

Дезертирство в рядах Вооруженных сил Украины достигло огромных масштабов. Властям страны остается только силой заставлять воевать свой народ, заявил первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский. Его слова привели в Telegram-канале постпредства.

«Нет ничего удивительного в том, что дезертирство в украинской армии достигло невообразимых масштабов. С начала СВО на Украине возбудили свыше 63 тысяч дел по таким случаям», — сказал он.

Дипломат отметил, что украинцев вылавливают прямо на улице и отправляют в зону боевых действий абсолютно неподготовленными, обрекая «на верную смерть».

По данным издания «Страна.ua», случаи бегства из рядов ВСУ приобрели массовый характер. В большинстве случаев дезертиры выбирают Молдавию. Сотрудники погранслужбы несколько минут делают вид, что «не замечают» беглецов, что позволяет им пересечь границу.

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