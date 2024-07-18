Случаи бегства из рядов ВСУ начали приобретать массовый характер. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на рассказ одного из морпехов.

Военнослужащий отметил, что пару месяцев назад им пришло пополнение: с кораблей сняли моряков и направили служить в морскую пехоту. Он пояснил, что речь идет о контрактниках, которым командование военно-морских сил в самом начале конфликта обещало службу только на воде.

«Но недавно командование сняло сразу с нескольких кораблей личный состав. Перевели в бригады морской пехоты. По пути с кораблей в учебку сбежала часть этих ребят», — добавил морпех.

По его словам, почти никого из сбежавших найти не удалось. Скорее всего, предположил собеседник издания, они покинули территорию Украины.

В материале привели рассказ одного из других дезертиров. Мужчина пожаловался, что его мобилизовали, не взирая на проблемы с легкими и сердцем. Он сбежал в первый же день. Теперь украинец планирует заплатить пограничникам несколько тысяч долларов, чтобы уехать из страны.

В основном дезертиры выбирают Молдавию, пояснил другой солдат. Сотрудники погранслужбы по договоренности просто «не замечают» беглецов, правда, всего несколько минут.