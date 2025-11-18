Стало известно, на каком языке говорят бойцы ВСУ на передовой
Штурмовик Решит: на передовой боевики ВСУ говорят по-русски
Украинские военные переговаривались между собой на русском языке. Об этом рассказал штурмовик ВС России с позывным Решит, освобождающий населенный пункт Яблоково в Запорожской области, сообщило РИА «Новости».
«Противник уходил так быстро, что бросил 20-30 FPV-дронов, натовские гранаты, пулемет. На передовой они говорят по-русски», — рассказал боец.
Он добавил, что боевики ВСУ редко вступают в стрелковый бой.
По словам штурмовика с позывным Санти, при штурме укрепленного блиндажа ВСУ они с напарником обнаружили внутри взрывчатку, минометные снаряды, пять автоматов, а также продукты и воду. Украинские боевики планировали использовать этот опорник долгое время.
Подразделения группировки войск «Восток» освободили населенный пункт Яблоково 15 ноября.