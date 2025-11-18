Украинские военные переговаривались между собой на русском языке. Об этом рассказал штурмовик ВС России с позывным Решит, освобождающий населенный пункт Яблоково в Запорожской области, сообщило РИА «Новости» .

«Противник уходил так быстро, что бросил 20-30 FPV-дронов, натовские гранаты, пулемет. На передовой они говорят по-русски», — рассказал боец.

Он добавил, что боевики ВСУ редко вступают в стрелковый бой.

По словам штурмовика с позывным Санти, при штурме укрепленного блиндажа ВСУ они с напарником обнаружили внутри взрывчатку, минометные снаряды, пять автоматов, а также продукты и воду. Украинские боевики планировали использовать этот опорник долгое время.

Подразделения группировки войск «Восток» освободили населенный пункт Яблоково 15 ноября.