Российские военные заняли населенный пункт Яблоково в Запорожской области. Об этом говорится в оперативной сводке Министерства обороны России по состоянию на 15 ноября.

По данным ведомства, установить контроль над населенным пунктом удалось благодаря активным действиям группировки войск «Восток».

В сводке также сообщается, что под Купянском в Харьковской области штурмовые отряды 6-й армии продолжают давление на окруженные украинские подразделения. За сутки, как утверждает Минобороны, были сорваны две контратаки противника из районов Кутьковки и Петровки.

В Донецкой Народной Республике продолжаются бои в районе Красноармейска. Штурмовые группы 2-й армии, по информации Минобороны, действуют в западных кварталах города и промышленной зоне, а также начали зачистку населенного пункта Ровное. Там же российские военные заявили об отражении семи атак подразделений ВСУ, пытавшихся деблокировать окруженные силы из района Гришино.

В Димитрове подразделения 51-й армии продвигаются в микрорайоне Восточный и южной части города, вплотную приблизившись к микрорайону Западный.

Накануне Минобороны сообщило, что российские войска установили контроль над Орестополем в Днепропетровской области и завершили зачистку населенного пункта Рог под Красноармейском в ДНР.