После выборов США ситуация в российско-украинском конфликте может измениться. Такое заявление сделал отставной полковник и военный обозреватель «Газеты.ru» Михаил Ходаренок.

«Нельзя исключать, что в Киеве присутствует определенная усталость от [конфликта], и в настоящее время там думают уже не столько об оборонительных или наступательных действиях, сколько о том, как населению Украины пережить предстоящую зиму», — отметил он.

Но договориться о чем-то, по мнению полковника, Украина и Россия смогут лишь при посредничестве других стран, в частности Соединенных Штатов. Окончательное и долговременное отношение к конфликту Белый дом сформирует только после выборов.

Сопредседатель комитета по надзору палаты представителей конгресса США Джейми Раскин уверен — если Дональд Трамп придет к власти, он постарается остановить кризис. Он также может пойти на компромиссы с Россией.

Ранее в США заявили о критическом положении ВСУ в зоне спецоперации. Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон подчеркнул, что россияне побеждают в сражениях. Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов предположил, что СВО завершится через два-три месяца. Он подчеркнул, что Россия обречена на победу.