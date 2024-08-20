Командир спецназа «Ахмат» назвал сроки завершения боев под Курском

Алаудинов: бои в Курской области и в зоне СВО завершатся через два-три месяца

Боевые действия в Курской области, а также в зоне спецоперации завершатся к зиме. Такое предположение сделал командир спецназа «Ахмат», замначальника Главного военно-политического управления Минобороны Апти Алаудинов в беседе с китайским военкором Лу Юйгуанем. Его слова передало РИА «Новости» .

«Я думаю, что в ближайшие два-три месяца это полностью все завершится, и причем завершится не только на Курском направлении, а полностью вся СВО», — сказал он.

По словам Алаудинова, бойцы российской армии контролируют ситуацию.

Ранее командир спецназа «Ахмат» сообщил, что наши войска остановили украинских боевиков в Курской области и уничтожили их основные ресурсы. По его словам, некоторые населенные пункты уже начали зачищать.