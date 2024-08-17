Положение ВСУ в зоне спецоперации стремительно ухудшается, они теряют контроль в ключевом регионе. Об этом заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Deep Dive .

«Ситуация на Украине сейчас стремительно ухудшается. Россияне побеждают в сражениях. И я говорю это не потому, что я агент [президента РФ] Владимира Путина», — заявил он.

По словам Джонсона, если посмотреть на карту боевых действий, то понимаешь, что у ВСУ нет ни логистики, ни инфраструктуры, позволяющей поддерживать свои войска. Кроме того, военные теряют контроль над территориями в Донбассе, где расположены базы снабжения и железнодорожные узлы. Аналитик считает, что все это приведет к неизбежному коллапсу ВСУ.

В конце июля украинские СМИ сообщали, что на Красноармейском направлении ВСУ критически не хватает личного состава, боеприпасов и техники. Кроме того, чешское издание iDNES писало о тяжелом ситуации украинских войск под Красноармейском, где им не хватало людей, а российские военные активно продвигались со скоростью около километра в день.