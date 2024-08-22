Конгрессмен заявил о желании Трампа решить конфликт на Украине при победе на выборах

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп, если одержит победу на выборах, попытается разрешить конфликт на Украине, в том числе путем уступок России. Об этом в интервью РИА «Новости» заявил сопредседатель комитета по надзору Палаты представителей Конгресса США Джейми Раскин.

«Несомненно, он так и сделает», — ответил Раскин на вопрос о том, будет ли Трамп стремиться к прекращению конфликта в Украине и готов ли он пойти на компромиссы с Россией.

Раскин отметил, что кандидат в вице-президенты от республиканцев и сенатор от штата Огайо Джей-Ди Вэнс уже заявлял о намерении «не давать ни гроша» Украине. Демократ подчеркнул, что сенатор говорит от имени всего избирательного бюллетеня.

Раскин добавил, что Трамп подражает «автократам» всего мира, к которым он отнес президента России Владимира Путина, северокорейского лидера Ким Чен Ына и венгерского премьер-министра Виктора Орбана.

Ранее Трамп заявил, что американские склады с оружием опустели из-за непрерывной поддержки ВСУ.