Стало известно, каким будет первый шаг Трампа по Украине

Специальный посланник президента США Дональда Трампа по вопросам Украины Кит Келлог заявил, что американский лидер стремится сначала остановить боевые действия, а затем начать переговоры. Такое заявление он сделал после сообщений о возможной сделке с Украиной по ресурсам, сообщило РИА «Новости» .

В понедельник Трамп сообщил, что Штаты ожидают от Украины гарантий по поставкам редкоземельных металлов в обмен на финансовую и военную помощь, которую Вашингтон предоставляет Киеву.

В свою очередь, газета Financial Times, ссылаясь на источник, близкий к Владимиру Зеленскому, сообщила, что на Украине допускают возможность передачи США редкоземельных металлов в качестве оплаты за поддержку. Этот источник отметил, что заявление Трампа соответствует положениям так называемого «плана» Зеленского.

«(Трамп сначала, прим. ред.) хочет остановить убийства — просто остановить их», — заявил Келлог.

Источники агентства Bloomberg сообщили, что администрация Трампа представит план по урегулированию конфликта на Украине на Мюнхенской конференции по безопасности в Германии на следующей неделе.

Кремль сделал неожиданное заявление о встрече президентов Владимира Путина и Трампа.

Как оказалось, серьезных обсуждений возможных переговоров двух российских лидеров еще не проходили.