Стало известно, когда США представят план по прекращению конфликта на Украине
США в феврале представят план завершения украинского конфликта
Администрация президента Дональда Трампа представит план по прекращению конфликта на Украине на Мюнхенской конференции по безопасности в Германии на следующей неделе. Об этом сообщили источники агентства Bloomberg.
Предполагается, что план представит специальный представитель американского лидера по украинскому вопросу Кит Келлог. Собеседники агентства отказались сообщать, насколько подробными, по их мнению, будут обсуждения вопроса. Не стали они говорить и о формате, в котором могут пройти такие переговоры.
Мюнхенская конференция стартует 14 февраля, то есть примерно за неделю до годовщины начала специальной военной операции России на Украине. Отчеты и комментарии Келлога за последние недели, отмечает Bloomberg, намекают на то, что Белый дом продолжит продвигать свою концепцию «мир через силу».
Агентство допускает, что речь может идти о попытке заморозить конфликт. Украине в данном случае представят некие гарантии безопасности — какие именно, авторы публикации не уточняли.
Советник Трампа Келлог давал также понять, что США хотели бы проведения выборов на Украине после прекращения огня. Сам американский лидер говорил, что доступ к критически важным минералам в обмен на поддержку США может быть частью урегулирования.
Кроме того, еще 3 февраля Дональд Трамп сообщал о «большом прогрессе» в урегулировании украинского кризиса. Других деталей политик не приводил.