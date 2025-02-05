Стало известно, когда США представят план по прекращению конфликта на Украине

Администрация президента Дональда Трампа представит план по прекращению конфликта на Украине на Мюнхенской конференции по безопасности в Германии на следующей неделе. Об этом сообщили источники агентства Bloomberg .

Предполагается, что план представит специальный представитель американского лидера по украинскому вопросу Кит Келлог. Собеседники агентства отказались сообщать, насколько подробными, по их мнению, будут обсуждения вопроса. Не стали они говорить и о формате, в котором могут пройти такие переговоры.

Мюнхенская конференция стартует 14 февраля, то есть примерно за неделю до годовщины начала специальной военной операции России на Украине. Отчеты и комментарии Келлога за последние недели, отмечает Bloomberg, намекают на то, что Белый дом продолжит продвигать свою концепцию «мир через силу».

Агентство допускает, что речь может идти о попытке заморозить конфликт. Украине в данном случае представят некие гарантии безопасности — какие именно, авторы публикации не уточняли.

Советник Трампа Келлог давал также понять, что США хотели бы проведения выборов на Украине после прекращения огня. Сам американский лидер говорил, что доступ к критически важным минералам в обмен на поддержку США может быть частью урегулирования.

Кроме того, еще 3 февраля Дональд Трамп сообщал о «большом прогрессе» в урегулировании украинского кризиса. Других деталей политик не приводил.