Кремль сделал неожиданное заявление о встрече Владимира Путина и Трампа

Песков: Россия и США не обсуждали детали встречи Путина и Трампа

Серьезные обсуждения возможной встречи президента США Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина еще не проходили. Об этом в беседе с CNN рассказал пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков.

Песков также рекомендовал журналистам CNN не торопиться. Он указал, что даст комментарий, «как только появится что-то конкретное».

Российские власти в среду, 5 февраля, подтвердили, что обсуждения по Украине между официальными лицами США и России имеют место.

Дмитрий Песков говорил, как сообщало РИА «Новости», что «действительно существуют контакты между отдельными ведомствами, и они в последнее время активизировались». Он отказался предоставлять дополнительные подробности.

Кроме того, 5 февраля Bloomberg со ссылкой на собственные источники сообщал, что спецпосланник США по Украине Кит Келлог уже на следующей неделе представит план Дональда Трампа по завершению украинского конфликта. Позднее сам Келлог эту информацию опровергал.