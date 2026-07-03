Стало известно, каким БПЛА атаковали рынок в Токмаке

Балицкий: рынок в Токмаке атаковали ударным БПЛА с взрывным устройством

Украинские военные использовали для атаки на рынок в Токмаке беспилотник с взрывным устройством осколочно-фугасного действия, рассчитывая нанести максимальный урон. Об этом губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил ИС «Вести» .

По его информации, украинские военные специально целились в место с наибольшим количеством людей. Они запустили крупный беспилотник.

«Это ударный беспилотник, начиненный осколочно-фугасного действия взрывным устройством. И направлен он был, очевидно, для того, чтобы нанести максимальный ущерб гражданскому населению», — сказал Балицкий.

Администрация, МЧС и силовики устраняют последствия атаки. Балицкий сообщил, что пострадавшие получат необходимую медицинскую, финансовую и психологическую помощь.

Ранее он объявил о пяти погибших и 18 пострадавших при атаке БПЛА на рынок в Токмаке. Из них четырех человек в тяжелом состоянии отправили в Мелитопольскую областную больницу.