Стало известно, что ГУР посулило российскому летчику за угон вертолета

Разведка ВСУ обещала пилоту вертолета РЭБ ВКС России, что его супругу и детей эвакуируют на территорию Украины. Сам летчик должен был отравить членов экипажа и угнать Ми-8МТПР-1.

«Перед перелетом моя семья, жена с детьми, должна была переехать за границу. Далее спецслужбы Украины должны были переправить их в Кишинев, оттуда забирали бы машинами», — рассказал летчик на видео, опубликованном ЦОС ФСБ.

Федеральная служба безопасности России предотвратила попытку угона вертолета радиоэлектронной борьбы Ми-8МТПР-1, принадлежащего Воздушно-космическим силам России. Известно, что украинская разведка пыталась склонить российского военного перегнать судно на территорию, подконтрольную ВСУ.

Российские контрразведчики смогли вычислить позиции украинских систем противовоздушной обороны и места дислокации вооруженных сил, а затем нанесли удар по позициям противника.

Ранее ФСБ показала видео срыва операции разведки Украины по угону вертолета РЭБ. Украинские разведчики вышли на контакт с российским летчиком через мессенджер Telegram.