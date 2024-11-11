ФСБ показала видео срыва операции разведки Украины по угону вертолета РЭБ

Сотрудники ГУР Украины пытались завербовать российского летчика и просили его перегнать вертолет радиоэлектронной борьбы на подконтрольную ВСУ территорию. ЦОС ФСБ опубликовал видеозапись о срыве угона боевого воздушного судна.
Российский военнослужащий на камеру рассказал о плане украинской стороны. По его словам, разведчики требовали, чтобы летчик отравил сослуживцев и переправил на Украину вертолет РЭБ.
«Перед перелетом моя семья с детьми должна была переехать за границу. Далее спецслужбы Украины должны были переправить их в Кишинев, а оттуда бы забирали машинами», — отметил военнослужащий.
Украинская разведка связалась с летчиком через мессенджер Telegram. В ходе оперативной игры российские контрразведчики узнали позиции систем противовоздушной обороны противника и места дислокации боевиков. ФСБ передала данные ВКС России, и они поразили необходимые цели.
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