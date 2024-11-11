ФСБ раскрыла подробности попытки украинской разведки угнать российский вертолет РЭБ

ФСБ: в ГУР планировали, что летчик вертолета РЭБ отравит членов экипажа

Летчик-угонщик вертолета радиоэлектронной борьбы ВКС России по плану украинской разведки должен был отравить членов своего экипажа. Об этом сообщили в пресс-службе ФСБ.

Военная разведка Украины пыталась вербовать мужчину через Telegram. После угона вертолета, по плану, семью летчика обещали переправить на Украину через Турцию и Молдавию.

Сотрудники российских спецслужб предотвратили попытку угона вертолета Ми-8МТПР-1. Представители Главного управления разведки Министерства обороны Украины пытались привлечь к сотрудничеству российского военного летчика, чтобы тот перегнал вертолет на территорию, подконтрольную ВСУ.

В ходе оперативной работы российские контрразведчики смогли обнаружить позиции украинских систем противовоздушной обороны и места дислокации Вооруженных сил Украины. После этого военные нанесли удар по врагу.