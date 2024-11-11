ФСБ сорвала операцию ГУР по угону вертолета радиоэлектронной борьбы ВКС России

Главное разведуправление Украины планировало угнать российский вертолет радиоэлектронной борьбы Ми-8МТПР-1. ФСБ предотвратила операцию противника.
«Федеральной службой безопасности вскрыта и пресечена операция Главного управления разведки министерства обороны Украины по угону вертолета радиоэлектронной борьбы Ми-8МТПР-1 ВКС России», — уточнили в силовом ведомстве.
Сотрудники украинской разведки пытались завербовать российского военного летчика. Его руками ГУР планировал угнать воздушное судно на подконтрольную ВСУ территорию.
Российские контрразведчики определили позиции украинских средств противовоздушной обороны и места дислокации ВСУ. После военные ударили по противнику, уточнили в ФСБ.
Силовики обнаружили схроны ВСУ под Селидово. Там хранили натовское оружие для украинских диверсионно-разведывательных групп.
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