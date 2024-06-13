РВ: под Киевом с 12 июня полыхают склады с топливом аэропорта Борисполь

Объектом в Киевской области, который горит уже больше суток, оказалась топливная инфраструктура аэропорта Борисполь. Об этом сообщили «Военкоры русской весны» в Telegram-канале.

«Попадание ракет было в топливную инфраструктуру аэропорта Борисполь Киевской области, где хранились большие запасы топлива», — указано в публикации.

Глава Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко в Telegram-канале подтвердил, что пожар возник на одном из промышленных объектов. Из-за возгорания, по его словам, повреждения получили автозаправка и склад.

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям передавала, что пожарные службы уже более суток пытаются справиться с возгоранием. На месте происшествия работают 249 огнеборцев.

О взрывах в столице Украины стало известно в ночь на 12 июня. В регионе объявили воздушную тревогу. Взрывы прогремели также в Кривом Роге — на родине Владимира Зеленского — и в Сумах.

Ранее стало известно, что повреждения на Украине получили свыше 300 объектов энергетической инфраструктуры. Российские военные наносят новые удары по энергосистемам и объектам военного управления. Как отмечал Владимир Путин, это ответ России на теракты на Крымском мосту и удары по гражданской инфраструктуре страны.