Пожар на промышленном объекте под Киевом не смогли потушить за сутки

«Бабель»: пожар на промышленном объекте под Киевом тушат более суток

Фото: Unsplash

Возгорание на промышленном объекте в Киевской области не могут потушить больше суток. Об этом сообщило украинское издание «Бабель».

«На Киевщине до сих пор тушат пожар на промышленном предприятии… Ликвидация последствий продолжается уже более суток», — указали авторы материала.

Пожар, по данным издания, произошел из-за «падения обломков». На вместе возгорания работают почти 250 спасателей, 98 единиц техники и четыре пожарных поезда.

О пожаре на военно-промышленном объекте в районе украинской столицы также сообщал Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Глава Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко говорил о ночных прилетах под Киевом. Он также сообщал, что в результате ударов начался пожар на промышленном объекте. Из-за возгорания, по его словам, повреждения получили автозаправка и склад.

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