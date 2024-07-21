Подпольщик Лебедев: ВСУ потеряли в Крынках более пяти тысяч военных

В боях в населенном пункте Крынки Херсонской области боевики ВСУ потеряли более пяти тысяч человек. Об этом РИА «Новости» сообщил представитель николаевского подполья Сергей Лебедев.

По его словам, ВСУ оказались вынуждены прятать тела погибших сослуживцев в подвалы частных домов.

«Потом подвалов начало не хватать. Здесь можно прикинуть, что потери там превышают пять тысяч», — сказал подпольщик.

Украинское издание «Следствие. Инфо» заявляло, что за прошлые шесть месяцев в районе Крынок 788 солдат украинской армии пропали без вести. Однако вывезти из села удалось всего лишь 262 человека.

Украинские военные и аналитики отмечали, что удержание ВСУ села Крынки под своим контролем являлось полностью бессмысленным с учетом огромных потерь.

Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин подчеркнул, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский должен ответить по закону за потери в Крынках.