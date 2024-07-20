На Украине призвали Сырского ответить за потери в Крынках

Соскин: Сырский и генералы ВСУ должны ответить за потери в Крынках

Фото: РИА «Новости»

За большие потери ВСУ в Крынках к ответу нужно призвать главнокомандующего ВСУ Александра Сырского и других генералов. Об этом бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил на своем YouTube-канале.

«С октября 2023 года по июнь текущего года убивать наших мужчин вот там, в Крынках. <…> Это не преступление? <…> Надо просто назвать преступников среди генералитета. <…>  Сырский, Залужный. <…> Они должны за это ответить», — сказал он.

По мнению эксперта, они сознательно массово отправили украинцев на верную смерть, что является преступлением.

Представитель группировки ВСУ «Таврия» Дмитрий Лиховой ранее заявил, что большинство основных позиций ВСУ в селе Крынки полностью разрушены. В период с октября 2023 года по конец июня 2024 года в ходе боевых действий за село без вести пропали 788 боевиков. Погибли — 262 человека.

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