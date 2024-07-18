NYT: попытки ВСУ удержать Крынки не имели смысла и привели к большим потерям

Украинские военные окончательно потеряли контроль над селом Крынки в Херсонской области на правом берегу Днепра после нескольких месяцев кровопролитных боев. Военные аналитики и принимавшие участие в боевых действиях солдаты назвали операцию бесполезной катастрофой с огромным числом потерь. Об этом говорится в статье газеты The New York Times .

Военные заявили, что большая часть сил уничтожена интенсивным и продолжительным огнем российских войск. При этом создание плацдарма прошлой осенью критиковали с самого начала, указывая на то, что использовать реку в качестве пути для прорыва бесполезно.

Солдаты, которых бросали для переправы через акваторию, становились легкой мишенью для беспилотников и минометного огня. Тем, кто добирался до другого берега, негде было найти укрытия, и их быстро ликвидировали.

«С военной точки зрения оснований для проведения этой операции нет», — заявил финский военный аналитик Эмиль Кастехельми.

С этим мнением согласился украинский исследователь Александр Коваленко, который пояснил, что атаки ВСУ отражали отряды численностью до 40 тысяч человек.

По словам солдат, им приходилось жить в грязной местности практически без прикрытия от артиллерии. Этим объясняется большое количество потерь.

Авторы газеты сослались на исследование украинского издания «Следствие Инфо», которое подсчитало, что на этом участке ВСУ потеряли не менее 1000 человек.

По мнению Кастехельми, отказаться от Крынок командование ВСУ не могло под влиянием украинского руководства, которое пыталось доказать западным союзникам, что войска еще способны вести наступление. Но заплатить за это политическое решение пришлось жизнями многих солдат.

О том, что большинство позиций ВСУ в Крынках разрушены ударами российских войск, заявил представитель группировки «Таврия» Дмитрий Лиховой. Он пояснил, что удержаться под огневым воздействием российских сил оказалось невозможно.