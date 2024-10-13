Стали известны подробности штурма Угледара армией России

Российская артиллерия перед штурмом Угледара ударила по командным пунктам управления 72-й отдельной моторизированной бригады (ОМБр) ВСУ и лишила городской гарнизон возможности организовать сопротивление. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник в силовых структурах ДНР.

«Армия России нанесла точечный артиллерийский удар по местам управления и взяла в полукольцо город, тем самым обрезав снабжение», — заявил собеседник агентства.

По его словам, российские военные также смогли захватить шахту Южнодонбасскую, которая считалась ключевым сегментом обороны города. Остатки украинской бригады понесли значительные потери при отходе из Угледара. Как пояснил собеседник агентства, артиллерия ВС РФ их «перемолола».

Угледар был взят российскими войсками 3 октября. По сообщению Минобороны России, отличились бойцы подразделения группировки войск «Восток».

Ранее эвакуированная из Угледара беженка рассказала, что украинские боевики разрушили девятиэтажный дом и бросили его жителей под завалами. По ее словам, погибли шесть человек, младшему из которых было 16 лет.