Украинские боевики в Угледаре разрушили девятиэтажный дом и отказались спасать людей из-под завалов. Об этом ТАСС рассказала эвакуированная из города беженка.

Женщина пояснила, что в этом доме на последнем этаже можно было поймать связь и местные жители ходили туда звонить или отправлять сообщения. Когда об этом узнали боевики ВСУ, они выстрелили в здание, и оно разрушилось.

«Шесть человек тогда погибли, самому младшему — Глебу — было 16 лет, он туда игры ходил качать. В итоге люди под завалами стонали несколько дней. Мы этих (военнослужащих ВСУ — прим. ред.) просили помочь плиты убрать, что мы сами могли сделать? Но они отказали», — рассказала беженка.

По словам женщины, мать погибшего мальчика долгое время ходила к завалам, носила печенье и сидела у места гибели сына.

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