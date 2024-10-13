ВСУ в Угледаре разрушили многоэтажку и бросили умирать людей под завалами
ТАСС: ВСУ в Угледаре разрушили 9-этажку и отказались помогать людям под завалами
Украинские боевики в Угледаре разрушили девятиэтажный дом и отказались спасать людей из-под завалов. Об этом ТАСС рассказала эвакуированная из города беженка.
Женщина пояснила, что в этом доме на последнем этаже можно было поймать связь и местные жители ходили туда звонить или отправлять сообщения. Когда об этом узнали боевики ВСУ, они выстрелили в здание, и оно разрушилось.
«Шесть человек тогда погибли, самому младшему — Глебу — было 16 лет, он туда игры ходил качать. В итоге люди под завалами стонали несколько дней. Мы этих (военнослужащих ВСУ — прим. ред.) просили помочь плиты убрать, что мы сами могли сделать? Но они отказали», — рассказала беженка.
По словам женщины, мать погибшего мальчика долгое время ходила к завалам, носила печенье и сидела у места гибели сына.
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