Стала известна судьба российского бойца, написавшего свой позывной — Хан — в одном из покинутых домом в селе Коровяковка в Курской области в начале августа. Обстоятельства гибели военного восстановили благодаря публикации RT .

Надпись с позывным Хан обнаружили в одном из заброшенных сельских домов на границе с Украиной. Помимо нее там были указаны позывные Кот из Мурманска и Зефир из Оренбурга, а также дата 11 августа. При этом не было отмечено, из какого города сам Хан.

Семья бойца увидела пост о послании в Telegram-канале. Его супруга рассказала RT, что он звонил домой 8 августа, сообщив об отправке на боевое задание. Позднее он перестал выходить на связь.

Его брат начал поиски по чатам, где собрались родные военных, звонил по госпиталям.

«Когда нам из военкомата сообщили о его смерти 9 августа, я понял из документов, что мой брат был в числе тех, кто отбивал ВСУ на подступах к Курской атомной станции, ведь место гибели — Курчатов», — рассказал он RT.

Мужчина предположил, что запись с позывными оставили сослуживцы брата двумя днями позднее в память о нем.

Супруга погибшего бойца рассказала, что ему было 45 лет. Он ушел добровольцем на СВО, так как переживал за приграничные села и города России, за людей под обстрелами ВСУ, желал остановить врага.

Ранее российские силовики сообщили, что наиболее жестоко по отношению к мирным жителям в Курской области ведут себя американские, французские и польские наемники.