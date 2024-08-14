Бойцы ВС РФ оставили послания в доме в одном из курских сел

RT: российские бойцы оставили свои позывные на дверях дома в Курской области

Российские военные оставили послания в доме в одном из курских сел. Об этом сообщил Telegram-канал RT.

Надписи обнаружила местная жительница. По словам ее дочери, мать приехала к ней в Курск из-за обстрелов ВСУ.

Позже они решили съездить в область за вещами и женщина заметила, что дверь вскрывали. При этом в доме был порядок. Также стояли две чашечки, из которых российские бойцы пили кофе.

Женщина предположила, что военные надеялись поймать связь, так как в селе с этим проблематично. При этом у ее матери были установлены усилители.

«Ребята нашли старый модем… Пытались подключиться… Сходили в подвал, взяли пару баночек консервации… С собой ничего не взяли, ничего в доме не испортили», — добавила она.

Бойцы также нацарапали свои позывные, попросив позаботиться об их семьях, если они погибнут. Это были позывные Кот из Мурманска, Зефир из Оренбурга и Хан без указания населенного пункта. Судьба бойцов неизвестна.

Ранее появилась информация, что российские военные заблокировали солдат ВСУ, пытающихся прорваться на отдельных участках в Курской области.