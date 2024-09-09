ТАСС: наемники из США, Польши и Франции особо жестоки в Курской области

В Курской области особую жестокость проявляют украинские подразделения, состоящие из наемников. Об этом рассказал ТАСС источник в силовых структурах.

«Наиболее жестоко по отношению к мирным жителям ведут себя наемники», — указал он.

По словам собеседника агентства, на Курском направлении работают американские, польские и французские наемники.

Ранее российские бойцы поразили около 30 иностранных наемников в районе села Стецковка в Сумской области. Военные атаковали отряд ракетами, уничтожив не только живую силу противника, но и шесть единиц военной техники.

Еще одну группу иностранных боевиков, сражающихся в рядах украинской армии, разгромили в Константиновке. Подразделения ВС РФ нанесли ракетный удар из оперативно-тактического комплекса «Искандер-М» по месту дислокации ВСУ. В результате атаки удалось ликвидировать 50 французских наемников.