США захотели как можно быстрее решить территориальные вопросы с Украиной

США стремятся оперативно урегулировать все территориальные споры между Украиной и Россией. Уже во вторник они намерены представить свой план президенту Владимиру Путину. Об этом сообщило издание Axios .

В Майами 30 ноября проходят переговоры между американскими и украинскими официальными лицами. Главной темой станут вопросы территорий и гарантий безопасности.

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и его зять Джаред Кушнер приедут в Россию после обсуждения территориальных вопросов. В Москве они встретятся с Путиным и передадут ему план по Украине.

Президент США Дональд Трамп на фоне сообщений о переговорах с украинской делегацией поехал играть в гольф. Американский лидер проводит выходные во Флориде.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Европа сама отказалась от мирного диалога по Украине, нарушив все предыдущие договоренности. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что Россия ведет переговоры по урегулированию ситуации на Украине только с США.