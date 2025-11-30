Лавров: ЕС сам отстранился от переговоров по Украине

Европа отказалась от мирных переговоров по Украине. Она нарушила все предыдущие договоренности, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в комментарии журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

«Европа провалила изначальную договоренность об урегулировании от февраля 2014 года, ничего не сделала, когда оппозиционеры забрали на утро после подписания бумаги все правительственные учреждения. Европа точно так же провалила Минские договоренности», — отметил министр.

В последний раз это произошло в апреле 2022 года, сказал Лавров. Тогда по инициативе Бориса Джонсона, экс-премьера Великобритании, и при поддержке Европы стамбульские договоренности потерпели крах.

«Это практически не обсуждалось», — добавил Лавров, комментируя возможное участие европейских стран в переговорах.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия ведет переговоры по урегулированию ситуации на Украине только с США.

Лавров заявил, что Европа допустила ошибки в политике по Украине с 2014 года. По его мнению, европейские партнеры убедили президента Украины Зеленского не подписывать стамбульские соглашения, которые в апреле 2022 года предлагала украинская делегация.

Ранее депутат Тьерри Мариани назвал Евросоюз«рогоносцем истории» из-за позиции по Украине. А премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предрек землетрясение в европейской политике после признания поражения Киева.