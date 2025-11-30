США обсудят с Украиной во Флориде территории и гарантии безопасности

Axios: США хотят обсудить с Украиной вопрос территорий и гарантий безопасности

Главной темой переговоров американской и украинской делегаций во Флориде станут вопросы территорий и гарантий безопасности. Об этом сообщил портал Axios .

Руководств США надеется на встрече 30 ноября в Майами устранить расхождения в двух пунктах, по которым стороны не смогли договориться в Женеве.

В переговорах будут участвовать госсекретарь Марко Рубио, спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять лидера страны Джаред Кушнер.

«Высокопоставленный американский чиновник заявил, что Белый дом хочет устранить расхождения по этим двум последним вопросам в воскресенье», — уточнил портал.

Его источник добавил, что украинские дипломаты знают, чего от них ожидают американские переговорщики.

Ранее Госдеп сообщил о начале встречи делегаций во Флориде. Украину представляют секретарь СНБО Рустем Умеров, начальник генерального штаба ВСУ Андрей Игнатов, а также представители МИД и разведки.