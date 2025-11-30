Трамп пошел играть в гольф на фоне сообщений о переговорах с Украиной

Президент США Дональд Трамп поехал играть в гольф на фоне сообщений о переговорах представителей Соединенных Штатов с делегацией с Украины. Об этом заявили в пресс-службе Белого дома.

«Кортеж приехал к гольф-клубу в 09:39 (17:39 по московскому времени — прим. ред.)», — сообщил пресс-пул Белого дома.

Трамп проводит выходные во Флориде, где играет в гольф.

Госдеп сообщил, что в воскресенье представители Украины встретятся с главой ведомства Марко Рубио, спецпредставителем президента Стивом Уиткоффом и тестем Трампа Джаредом Кушнером.

Ранее Трампа поймали на мошенничестве. В Сети появилось видео, на котором помощник президента США незаметно передает ему запасной мяч для гольфа после неудачного удара. Кадры вызвали бурную реакцию. Пользователи набросились на политика и с иронией отметили, что даже для игры в гольф у главы сверхдержавы есть «прикрытие».